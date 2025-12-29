Un empresario dedicado al rubro minero, identificado como Juan Cosme Garcilazo, resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos durante un presunto intento de robo de su camioneta en el distrito de Villa El Salvador.

El hecho ocurrió durante la madrugada, en el sector del Parque Industrial, cuando la víctima se desplazaba a bordo de su vehículo de placa BZC-721.

Interceptación y ráfagas de disparos

Según versiones recogidas por la Policía Nacional del Perú, el empresario fue interceptado pasada la medianoche por otro automóvil que aparentaba brindar servicio de taxi. Los ocupantes del vehículo descendieron armados y le exigieron que bajara de inmediato.

Al resistirse, los atacantes abrieron fuego contra la camioneta, disparando en repetidas ocasiones. Peritos de Criminalística hallaron más de 15 casquillos de bala en la escena, de los cuales cuatro impactos alcanzaron la ventana del lado del conductor, hiriendo de gravedad a Garcilazo.

Impacto contra un muro y auxilio vecinal

Tras el ataque, la víctima intentó huir realizando una maniobra brusca, pero perdió el control del vehículo y terminó chocando frontalmente contra un muro. En el asiento del copiloto viajaba una mujer, quien resultó ilesa pese a la intensidad del ataque.

Vecinos del sector salieron de sus viviendas tras escuchar las detonaciones y dieron aviso a las autoridades. La documentación hallada en el interior del vehículo permitió a la Policía identificar preliminarmente al herido y su actividad empresarial.

Estado de salud e investigaciones en curso

Serenos municipales acudieron al lugar y trasladaron de urgencia al empresario al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde fue sometido a atención quirúrgica. Las autoridades informaron que su estado de salud es crítico, debido a la gravedad de las heridas de bala.

Representantes del Ministerio Público y efectivos policiales de la comisaría del sector iniciaron las diligencias correspondientes. La investigación incluye la revisión de cámaras de seguridad de un colegio ubicado frente al lugar del ataque, cuyas imágenes podrían permitir identificar el vehículo utilizado por los delincuentes.

Vecinos del Parque Industrial indicaron que no es la primera vez que se registran asaltos bajo esta modalidad en la zona, utilizando autos que simulan ser taxis. La Policía continúa con operativos en áreas cercanas para ubicar a los responsables y determinar si se trató exclusivamente de un robo o de un ataque dirigido.