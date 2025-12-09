Un empresario salvó de morir durante un intento de asalto ocurrido la madrugada del lunes 8 de diciembre en la zona de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima. Según fuentes periodísticas, la víctima fue interceptada por delincuentes armados que buscaban robarle su camioneta.

Al intentar huir, los atacantes dispararon varias veces contra el vehículo. En medio del pánico, el empresario perdió el control y terminó estrellándose contra un árbol en la avenida Santa María.

Ministerio Público abre investigación preliminar

Pese a la violencia del ataque, el empresario resultó ileso. El Ministerio Público, a través de sus redes sociales oficiales, informó que se inició una investigación preliminar contra los responsables por el presunto delito de robo agravado en grado de tentativa.

“Quien evitó ser despojado violentamente de su camioneta tras escapar y chocar contra un árbol en la avenida Santa María”, señaló la entidad al detallar el caso.

Diligencias policiales y fiscales

Entre las primeras acciones, se dispuso que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) PNP de Los Olivos reciba la declaración de la víctima y de posibles testigos del hecho.

Asimismo, la fiscal a cargo deberá recabar:

Certificado médico legal del empresario

del empresario Registros de cámaras de seguridad de la zona

de la zona Pericias de criminalística

Inspección técnico policial

Pericia vehicular para determinar daños en la camioneta

Las autoridades buscan determinar la ruta de fuga, el número de atacantes y la responsabilidad penal de los involucrados.