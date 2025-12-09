Un motociclista de aproximadamente 25 años murió en un violento accidente de tránsito registrado en la avenida Elmer Faucett, cerca del cruce con la avenida Morales Duárez, en la provincia constitucional del Callao.

Según informó RPP, el joven se desplazaba por la vía cuando fue impactado por un automóvil particular, perdió el control de la moto y cayó pesadamente al pavimento. Su muerte fue instantánea.

Policía intervino al conductor del automóvil

Las circunstancias del choque aún están bajo investigación para determinar responsabilidades. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron al conductor del vehículo involucrado y lo trasladaron a la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito, donde se vienen desarrollando las diligencias correspondientes.

El tránsito en la zona fue restringido mientras se realizaban los peritajes y el levantamiento de evidencias.

Ministerio Público dispuso el levantamiento del cadáver

Hasta el lugar del accidente llegó personal del Ministerio Público, que ordenó el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Central del Callao.

Hasta el cierre de esta edición, se desconoce la identidad del motociclista fallecido.