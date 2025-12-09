Vecinos de La Victoria vivieron momentos de terror tras un violento enfrentamiento entre grupos de vándalos que utilizaron cuchillos y bombardas en el parque Francisco Graña, ubicado en la zona 39 del distrito. El hecho ocurrió el último sábado, pasadas las 6:00 p. m., según testigos.

Según informó América Noticias, un grupo de presuntos barristas se dirigía al estadio Alejandro Villanueva cuando se cruzó con otro grupo rival, desatándose una gresca a plena luz del día.

Bombardas en el parque y familias huyendo

Pese a la presencia de policías y serenos, algunos sujetos lanzaron bombardas dentro del parque, obligando a madres, niños y vecinos a correr para ponerse a salvo.

Una mujer fue vista huyendo con su hijo en brazos, mientras varios menores que jugaban escapaban del lugar.“Había niños, yo también corrí porque empezaron a lanzar bombardas”, contó un vecino que presenció el hecho.

Vándalos intentaron esconderse en viviendas

Durante la gresca, algunos de los involucrados ingresaron por la calle Enrique Encina, mientras otros intentaron esconderse en viviendas cercanas para evadir a las autoridades.

“Me decían: por favor, sálveme. Se metieron a otra casa a acostarse para esconderse”, relató una vecina afectada.

Varios vehículos estacionados en los alrededores terminaron dañados por el caos. Un sujeto fue retenido por la Policía en plena vía pública.

Vecinos exigen mayor seguridad en eventos deportivos

Los residentes denunciaron la violencia del enfrentamiento. “No creo que sean hinchas de verdad. Esto pudo acabar en tragedia. Lanzaban bombardas directo al cuerpo, hay niños aquí”, expresó una vecina.

Aseguran que es la primera vez que ocurre un hecho similar en esta zona del distrito y temen que se repita durante futuros eventos deportivos. Ante ello, demandan mayor presencia policial y medidas preventivas durante partidos de fútbol, a fin de evitar riesgos para las familias del sector.