En los distritos de Villa El Salvador (VES) y San Juan de Miraflores (SJM) se realizó un operativo de control territorial encabezado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el canciller Hugo de Zela, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y efectivos militares. Como resultado de estas acciones, se logró la detención de 60 ciudadanos extranjeros, según informó el Ministerio del Interior.

Un total de 280 agentes policiales y militares fueron desplegados en los puntos críticos del distrito bajo la coordinación del general PNP Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima.

Videovigilancia y patrullajes en puntos críticos

Tiburcio y de Zela supervisaron la Subcentral de Videovigilancia de VES, donde verificaron el funcionamiento de las 1000 cámaras distribuidas en el distrito junto al alcalde Guido Iñigo y el equipo de seguridad ciudadana. Además, recorrieron 20 subcentrales adicionales.

Las acciones incluyeron patrullajes y controles de identidad en zonas comerciales como Plaza Center y el mercado Villa Sur, donde se intervino a transeúntes para verificar su situación migratoria.

Verificación migratoria y detenciones en distintos distritos

Durante las primeras horas del operativo, se intervino a 100 ciudadanos extranjeros para la verificación de su estatus migratorio. Estas personas permanecerán hasta 12 horas recluidas en la comisaría de Villa El Salvador, conforme a los protocolos vigentes.

El despliegue también alcanzó otros distritos de Lima Sur. En Villa María del Triunfo, dos mujeres extranjeras con situación migratoria irregular fueron detenidas.

Además, en Lurín, efectivos policiales capturaron a una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, y se detuvo a un sujeto investigado por delitos informáticos.

Declaraciones del ministro del Interior

En diálogo con la prensa, el ministro Vicente Tiburcio indicó que entre los 60 extranjeros intervenidos había tanto personas documentadas como indocumentadas.

“Aquellas personas que siempre venimos detectando que se encuentren en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio”, señaló el titular del Interior.

Las autoridades destacaron que este operativo forma parte de las acciones de seguridad en Lima Sur para reforzar el control territorial y la verificación de la situación migratoria.