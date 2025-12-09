El Touring y Automóvil Club del Perú (TACP) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) presentaron el Estudio Observacional sobre el Comportamiento Vial de Motociclistas, que revela que 1 de cada 4 motociclistas en Lima Metropolitana (23,8%) maneja pendiente del teléfono, incrementando el riesgo de siniestros viales.

El análisis consideró el comportamiento de más de 3600 conductores y más de 4000 acompañantes. El reporte detalla que el 11% de motociclistas particulares conduce utilizando su equipo móvil, mientras que la cifra asciende a 40,2% entre conductores comerciales, como mensajería y delivery.

“Hemos detectado conductas de riesgo, principalmente en motociclistas jóvenes, que dependen del teléfono para encontrar direcciones, responder mensajes o escuchar música manejando, lo que los expone a sufrir lesiones serias o la muerte en caso de siniestros”, advirtió Leandro Perillo, gerente de Movilidad y Políticas Públicas de la FIA Región IV.

Uso del casco: avances y brechas

El estudio muestra avances en seguridad vial: 9 de cada 10 motociclistas (90,9%) usan el casco correctamente. Sin embargo, el cumplimiento disminuye en los pasajeros: solo 74,9% de los acompañantes lo utiliza adecuadamente.

La cifra se reduce aún más en menores de 15 años, donde el uso correcto de casco cae a 66,7%.

El Touring recordó que, según su programa Casco 40 + Seguridad, un casco certificado puede reducir en 40% el riesgo de morir en un siniestro y en 70% la posibilidad de sufrir lesiones graves.

Más de 2 millones de motocicletas circulan en Lima

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en Lima circulan más de 2 millones de motocicletas. En 2024, el exceso de velocidad fue la principal causa de fallecimiento de motociclistas (15,9%), mientras que más de 390 conductores de motos murieron en siniestros viales ese año.

Visibilidad nocturna, la gran tarea pendiente

El estudio también evidencia brechas en la visibilidad de los motociclistas, un factor crítico para evitar accidentes, especialmente de noche.

Solo 17,8% de los conductores usa ropa reflectiva, mientras que 57,5% circula con luces encendidas. Los motociclistas comerciales muestran mejores prácticas que los particulares en ambos indicadores:

Ropa reflectiva: 28,8% (comerciales) vs. 9,1% (particulares)

28,8% (comerciales) vs. 9,1% (particulares) Luces encendidas: 61,4% (comerciales) vs. 54,4% (particulares)

Perillo destacó que, pese a la mejora en respeto al semáforo (89,9%) y a los cruces peatonales (87,6%), aún se requiere implementar estrategias que fortalezcan la seguridad y visibilidad del motociclista.

Datos clave

Instituciones: Touring y Automóvil Club del Perú (TACP), Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Touring y Automóvil Club del Perú (TACP), Federación Internacional del Automóvil (FIA). Muestra del estudio: +3600 conductores y +4000 acompañantes.

+3600 conductores y +4000 acompañantes. Uso del teléfono: 23,8% total; 11% particulares; 40,2% comerciales.

23,8% total; 11% particulares; 40,2% comerciales. Uso del casco: 90,9% motociclistas; 74,9% acompañantes; 66,7% menores de 15.

90,9% motociclistas; 74,9% acompañantes; 66,7% menores de 15. Motocicletas en Lima: +2 millones (MTC).

+2 millones (MTC). Principales causas de muerte (2024): exceso de velocidad (15,9%); +390 fallecidos.

exceso de velocidad (15,9%); +390 fallecidos. Visibilidad: 17,8% usa ropa reflectiva; 57,5% circula con luces encendidas.

Preguntas y respuestas

¿Quién realizó el estudio sobre motociclistas?

El Touring y Automóvil Club del Perú y la Federación Internacional del Automóvil.

Qué porcentaje de motociclistas usa el teléfono al manejar?

El 23,8% en Lima Metropolitana.

Qué grupo presenta mayor riesgo?

Los conductores comerciales: 40,2% maneja pendiente del teléfono.

Cuántos motociclistas usan casco correctamente?

El 90,9% de conductores y el 74,9% de acompañantes.

Cuál es la principal causa de muerte de motociclistas en Lima?

El exceso de velocidad, según el MTC.