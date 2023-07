El emporio textil de Gamarra se encuentra consternado tras el terrible y macabro asesinato de Deberin Chihuan Ruiz, jefe de fiscalizadores del Damero B. El crimen ha generado temor y preocupación entre los empresarios de la zona, quienes consideran que este hecho pudo haberse evitado y lo ven como una advertencia de una posible mafia operando en la zona.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, lamentó la pérdida de Chihuan Ruiz (53), quien fue asesinado en un restaurante ubicado en la avenida Humboldt, cruce con Parinacochas. Según Saldaña, el trágico suceso se debe en parte a la reducción del personal policial destinado a Gamarra por parte del Ministerio del Interior.

La muerte de Deberin Chihuan Ruiz ha generado un clima de inseguridad y tensión en Gamarra, una de las zonas comerciales más importantes de Lima. Los empresarios exigen una pronta respuesta por parte de las autoridades para esclarecer este crimen y brindar garantías de seguridad a los trabajadores y comerciantes del emporio textil.

Reducción de personal policial

Los comerciantes de Gamarra han expresado su preocupación por la disminución en un 50% del personal policial en la zona. Ante esta situación, hacen un llamado urgente a las autoridades, especialmente a la presidenta Dina Boluarte, para que brinden el apoyo y la seguridad necesaria para evitar que el emporio textil caiga en manos de la delincuencia organizada.

“ Nuestro pedido puntual a la presidenta de la República y al ministro del Interior es que no nos dejen solos . Es decir, que no se disminuya el servicio policial porque se ha hecho esto en los últimos días [...] . Nosotros extendemos todas nuestras condolencias a la familia porque ningún ser humano merece morir de la forma como ha ocurrido . A esta persona de fiscalización no han ido a advertirle, le han ido a matar””, indicó Susana Saldaña al diario local La República.





TE PUEDE INTERESAR