El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aplicará desde el 7 de diciembre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia para pasajeros en conexión internacional. La medida, aprobada por Ositrán y contemplada en el contrato de concesión con Lima Airport Partners (LAP), generó tensiones entre autoridades, aerolíneas y gremios turísticos.

La tarifa será de US$10,05 más IGV para conexiones internacionales; la propuesta para vuelos nacionales, de US$6,32 más IGV, sigue en negociación con el Ministerio de Transportes.

LAP sostiene que el cobro responde a servicios brindados a quienes transitan sin salir del terminal y habilitó mecanismos de pago digital, POS y módulos en aeropuerto. Ositrán, presidido por Verónica Zambrano, afirma que el cálculo fue validado por expertos y no implica doble cobro.

IMPUGNARÁN

Aerolíneas y gremios turísticos rechazan la medida por su impacto en costos y competitividad. CANATUR, CARETUR, APTAE y APOTUR advirtieron que la TUUA podría afectar la imagen del país y reducir el atractivo de Lima como hub regional frente a aeropuertos como São Paulo, Bogotá o Panamá, donde el cobro es menor o inexistente. Según AETAI, la tarifa desincentivará las conexiones en Perú y pondrá en riesgo rutas internacionales.

El gremio anunció que impugnará la TUUA y cuestionó que Ositrán haya asumido como válidos los montos de inversión declarados por LAP en el nuevo Jorge Chávez. Las aerolíneas también alertaron sobre posibles confusiones operativas para pasajeros con boletos emitidos antes del anuncio.

LAP confirmó que busca incorporar la tarifa en los boletos. Ositrán respalda esta opción para evitar afectar al usuario. AETAI solicitó una reunión con el presidente interino José Jerí para hallar una solución que proteja la competitividad del aeropuerto y del turismo nacional.