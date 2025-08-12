Las disputas parecen escalar entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que rompieron relaciones cordiales con la llegada de los trenes donados por la norteamericana Caltrain.

En la víspera, la comuna metropolitana anunció que interpondrá acciones legales contra el sector, debido al proceso sancionador de S/160 millones que éste le inició por las obras de la Vía Expresa Sur.

Como se sabe, el MTC advirtió a Lima que no contaba con la certificación ambiental requerida para las obras; sin embargo, las obras “continuaron irregularmente” a pesar de la situación.

Versiones

“Consideramos que es un acoso político, porque esa es una acción aleatoria a lo de los trenes. Y la Municipalidad Metropolitana de Lima va a establecer las acciones legales tanto técnicas como legales correspondientes”, aseguró en conferencia de prensa Mariella Falla, gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna capitalina.

En este marco, el teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo, invocó al Ejecutivo a restablecer el diálogo para evaluar la millonaria multa y hallar consenso sobre el proyecto ferroviario Lima-Chosica, que debería operar con los trenes donados.

“(Invoco) al premier, al señor Eduardo Arana, para que interponga sus buenos oficios en favor de no perjudicar y que ejecute lo que había planteado respecto a convocar a las partes”, señaló Reggiardo.

El MTC formalizó el proceso sancionador a Lima mediante el oficio N.º 3480-2024-MTC/16, emitido el 31 de octubre de 2024.

El sector señaló que la falta del documento ambiental vulnera los procedimientos establecidos, justificando la sanción económica. La comuna rechazó estas acusaciones. La ciudadanía quedó en medio de esta disputa, a la espera de obras que mejoren la ciudad.