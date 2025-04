Un grupo de padres de familia denunció que al menos nueve escolares de la Institución Educativa Nuevo Perú, en Los Olivos, presentaron síntomas de intoxicación tras consumir una bebida láctea del programa social Wasi Mikuna.

Los afectados, estudiantes del cuarto grado “A” de primaria, sufrieron malestares estomacales y náuseas, según reportaron al Rotafono de RPP.

Los menores fueron atendidos en la posta médica Laura Caller, donde recibieron tratamiento y se reportaron estables horas después. Sin embargo, el caso generó alarma entre los padres, quienes exigen una investigación sobre la calidad de los productos distribuidos por el mencionado programa.

Autoridades toman medidas

Ante lo ocurrido, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) emitió una recomendación para suspender el consumo de los kits de Wasi Mikuna hasta que se garantice que los alimentos son aptos para el consumo.

“Mañana ningún estudiante recibirá alimentos de este programa hasta que se confirme que no representan riesgo”, declaró Marcos Tupayachi, titular de la DRELM.

Agregó que la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte se encargará de evaluar el producto involucrado. No obstante, funcionarios de salud no lograron tomar muestras del lote cuestionado durante una inspección en la tarde, pues no lo encontraron en el plantel.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional acudieron al colegio para recabar información y levantar las actas correspondientes.

Las autoridades educativas y sanitarias coordinan acciones para determinar el origen de la intoxicación y evitar nuevos casos.