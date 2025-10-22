El Gobierno dispuso un conjunto de acciones dentro del estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y Callao, que regirá por 30 días a partir del 22 de octubre.

El Decreto Supremo N.° 124-2025-PCM establece restricciones en el tránsito y en las visitas carcelarias, con el fin de fortalecer el control territorial y la lucha contra el crimen.

Entre las principales disposiciones figura la prohibición de que dos personas adultas viajen en una moto lineal, una medida destinada a reducir la incidencia de delitos como el sicariato, el hurto y la extorsión.

“Se ha tomado la decisión de que solo debe transitar una persona por motocicleta. En todas las avenidas troncales habrá control con apoyo del personal de tránsito y las municipalidades, que ya tienen habilitados los depósitos para internar los vehículos”, declaró el ministro del Interior, Vicente Tiburcio