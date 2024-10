Este domingo 6 de octubre se realizará la carrera Lima corre 5K por la donación de médula ósea en el Parque Washington a partir de las 8:00 a. m. La concentración de los deportistas será a las 6:00 a. m.

Bajo la coordinación entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Municipalidad Metropolitana de Lima, durante la competencia, se difundirán mensajes alusivos a la donación de médula ósea.

La carrera es gratuita y tiene el objetivo de fomentar la actividad física y un estilo de vida saludable en la comunidad. Especialistas de la Dirección de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Minsa instalarán un módulo de atención para brindar información sobre la donación de médula ósea a los deportistas y asistentes del evento.

La Digdot informó que, en el Perú, cada año se diagnostican aproximadamente 2400 pacientes con alguna enfermedad hematológica (oncológica y no oncológica) . De este total, aproximadamente 600 pacientes recibirán la indicación de trasplante alogénico (entre seres humanos) de médula ósea.

De ellos, solo el 25 % contará con un donante familiar compatible que le permitirá acceder a un trasplante alogénico emparentado de médula ósea, mientras que el 80 % no contará con un familiar compatible que sea su donante, por lo que, requerirán un donante no familiar compatible del Registro Nacional de Donantes no emparentados de Células Progenitoras Hematopoyéticas (ReD-CPH) para que pueda acceder a un trasplante alogénico no emparentado de médula ósea.

En lo que va del año se han realizado 167 trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas . Estos trasplantes son de tipo autólogo y alogénico emparentado.

Asimismo, para que el trasplante alogénico no emparentado sea una realidad en el país se debe incrementar de potenciales donantes el ReD-CPH, con el fin de incrementar la probabilidad de encontrar un donante no familiar para un paciente que lo requiera. A la fecha, este Registro Nacional tiene más de 81 000 potenciales donantes de médula ósea registrados.

