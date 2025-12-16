Pese a las amenazas extorsivas denunciadas durante el último fin de semana, entre el 40 % y 50 % de las unidades de la empresa de transportes Carmen de la Punta S.A. (Etcapsa) volvió a circular este martes en la ruta Ate–Callao, aunque de manera parcial.

Los conductores, que cubren uno de los principales corredores de transporte urbano de Lima, señalaron que decidieron salir a trabajar pese al temor, pero exigieron al Gobierno y a las autoridades mayores medidas de seguridad para continuar con sus labores sin poner en riesgo sus vidas.

Choferes trabajan con temor tras amenazas

Uno de los conductores afectados, quien solicitó mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, indicó que solo una parte de las unidades salió a operar.

“A pesar de todo esto, nosotros estamos trabajando, pero unos cuantos. Casi el 40 % o 50 % hemos salido a trabajar. Hay que seguir trabajando, pero el Gobierno tiene que darnos la seguridad para seguir”, manifestó a RPP.

Los trabajadores precisaron que la empresa había suspendido temporalmente sus actividades luego de recibir mensajes intimidatorios, en los que delincuentes exigen el pago de S/ 20 000, divididos en S/ 10 000 como cuota inicial y S/ 10 000 mensuales como cupo.

Evalúan dejar el transporte por seguridad

Uno de los choferes indicó incluso que está evaluando retirarse del rubro, ante el riesgo que representa continuar trabajando bajo amenazas.

“No salgo a trabajar tranquilo. Sales y no sabes si regresas a casa. Ese es el temor. Si no hay solución, tendremos que dedicarnos a otro rubro”, expresó.

Los conductores reiteraron su llamado a las autoridades para que se adopten medidas urgentes contra las extorsiones, un problema que viene afectando de manera creciente al sector transporte en Lima.