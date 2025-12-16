Un incendio se registra en el jirón Antonio Raymondi, en el distrito de La Victoria, lo que ha generado una rápida movilización del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La emergencia se desarrolla a la altura del número 439 del jirón Raymondi, en una zona de alta concentración comercial, donde funcionan tiendas de ropa y otros negocios. Hasta el momento el incendio involucra 4 viviendas, de acuerdo a las imágenes difundidas por Canal N.

Acceso complicado por calles estrechas

Las calles estrechas del jirón Raymondi y sus alrededores dificultan el ingreso de las unidades de emergencia y el despliegue del personal.

Ante esta situación, los bomberos ingresaron al inmueble por una cochera ubicada en la parte posterior, con el objetivo de atacar el fuego desde un punto alterno y evitar que las llamas se extiendan a predios colindantes.

Emergencia continúa en atención

El incendio fue reportado alrededor de las 12:11 p. m. y, hasta el lugar, han sido desplazadas múltiples unidades, entre autobombas y camiones cisterna, que continúan trabajando para controlar la emergencia.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas, mientras se recomienda a vecinos y comerciantes mantener despejada la zona para facilitar las labores de los bomberos.

La situación permanece en desarrollo.