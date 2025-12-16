Un joven de 23 años murió tras ser atropellado por un automóvil en el distrito de Ate, cuando se dirigía a un compartir navideño con amigos, luego de culminar su jornada laboral en un centro comercial.
Según informó RPP, la víctima fue embestida por el vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto, sin prestar auxilio ni alertar a las autoridades.
Salía de su trabajo rumbo a un intercambio de regalos
El joven había salido recientemente de su centro de labores y se desplazaba con la intención de reunirse con amigos para participar en un intercambio de regalos por las celebraciones de Navidad, cuando ocurrió el accidente.
Tras el atropello, fue auxiliado; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida.
Familiares y amigos exigen justicia
Familiares, amigos y personas cercanas a la víctima expresaron su indignación y exigieron a las autoridades identificar y capturar al responsable del hecho, quien abandonó la escena.
Asimismo, pidieron que el caso sea investigado con celeridad para evitar que quede impune y para esclarecer las circunstancias del atropello.
Investigación en curso
Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar al conductor del vehículo implicado, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad de la zona.