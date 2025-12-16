Una noche de terror vivieron los pasajeros que viajaban en un bus de la empresa de transportes interprovincial “El Dorado”, cuando se encontraba por el sector Macabí Bajo, en el distrito de Paiján, en la provincia liberteña de Ascope y es que fueron atacados a balazos por un grupo de delincuentes. El conductor del vehículo resultó herido y fue llevado de emergencia hasta la posta de la localidad.

ATENTADO

Según información preliminar, el hecho ocurrió la noche del último viernes. La unidad, de placa de rodaje T1Q-128 y que cubre la ruta Puerto Malabrigo-Paiján-Chocope-Trujillo y viceversa, fue sorprendida por los facinerosos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Los criminales dispararon hasta en 20 oportunidades al bus cuando circulaba por el sector Macabí Bajo. La brutalidad del feroz ataque se vio reflejada en los impactos de proyectiles que atravesaron la ventana del lado izquierdo donde se ubica el conductor, quien terminó con heridas en las manos, pero producto del desprendimiento de los vidrios de la ventana. Mientras tanto, algunos pasajeros al escuchar el sonido de las balas optaron por tirarse al piso y esconderse debajo de los asientos.

El bus fue trasladado hasta la Comisaría Sectorial Paiján para seguir con las diligencias. Mientras tanto, los efectivos de la Policía Nacional trasladaron al chofer hasta el centro de salud para que reciba la atención médica. Por la forma en que ocurrieron los hechos, todo apuntaría que una banda de extorsionadores buscaría amedrentar a los directivos para que cedan a sus peticiones.

“Está bien (conductor). (Ataque) Ha sido pasando la ‘uva’, estaba llevando pasajeros al Puerto (Malabrigo). Se iba a quedar (en Puerto Malabrigo) para agarrar turno y transportar a la gente a Trujillo”, indicó el controlador de “El Dorado”.