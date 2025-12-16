El Comando Unificado Pataz, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, liberó a balazos a 15 trabajadores de seguridad de una mina que habían sido secuestrados por grupos criminales. Este nuevo hecho de violencia confirmaría que las organizaciones delictivas continúan operando en la provincia, que se encuentra en emergencia por inseguridad ciudadana desde febrero del 2024.

ATAQUE ARMADO

El secuestro de los trabajadores se dio a las 11 de la noche del último sábado. De acuerdo a información del Ministerio de Defensa, delincuentes irrumpieron a balazos en la bocamina Villalba, situada en la quebrada Porfía, nivel 2840, en Pataz.

Los criminales amenazaron de muerte a los colaboradores de esa mina y tomaron de rehenes a 15 miembros del personal de seguridad. Ante esto, un representante de la empresa dio aviso a las autoridades, quienes dispusieron el despliegue de agentes de la Fuerza Especial Conjunta de las Fuerzas Armadas y del Grupo de Respuesta Especial Contra Crimen Organizado (Grecco) de la Policía.

Ellos iniciaron la operación “Martillo 3”, destinada a rescatar a los rehenes. Durante la redada, policías y soldados se enfrentaron a tiros con los delincuentes. Los agentes lograron llegar hasta el ingreso de la mina y desactivaron artefactos explosivos que estaban listos para detonar. Luego, continuaron ingresando a las instalaciones, hasta que lograron asegurar el área.

RESCATE

La liberación de los rehenes terminó a las 9 de la mañana del domingo. Sin embargo, los secuestradores lograron escapar por uno de los accesos a la mina, tras detonar varias cargas explosivas en el ingreso principal y la galería interna de la bocamina. Esto provocó el colapso de la infraestructura e imposibilitó que las fuerzas del orden puedan seguirlos.

“El Estado ha actuado con decisión y unidad. La operación ‘Martillo 3’ evidencia que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional operan de manera integrada, profesional y permanente, protegiendo la vida de los ciudadanos y restableciendo el principio de autoridad. Frente al crimen organizado, la respuesta del Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, es firme, sostenida y dentro del marco constitucional”, aseguró el general de Ejército David Ojeda Parra, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.

IMPARABLE

La provincia de Pataz lleva 22 meses en emergencia. Esta medida, que empezó a regir desde el 13 de febrero de 2024, ha tenido algunas modificaciones. El 9 de mayo de este año, debido a que el crimen continuaba avanzando en la zona, se decretó el toque de queda, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, y se dispuso que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional del Perú. Luego, desde el 8 de junio, se recortó la inmovilización social obligatoria de 10:00 p. m. a 5:00 a. m., la que se mantiene hasta la fecha.