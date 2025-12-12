Este viernes, Jossimar Cabrera, presunto responsable del asesinato de su esposa Sheyla Gutiérrez, será extraditado a California, Estados Unidos, lugar donde ocurrió el crimen que conmocionó a Perú. Cabrera Cornejo fue trasladado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para ser enviado al país norteamericano, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.

Familia de la víctima confía en la justicia

Por su parte, Jorge Gutiérrez, padre de la víctima, expresó su esperanza de que la extradición permita esclarecer el caso y alcanzar justicia por la pérdida de su hija, quien era madre de dos menores. Además, señaló que no buscan venganza, sino que las autoridades cumplan su labor y se sancione al responsable.

“Esperamos alcanzar justicia por la cruel manera en la que fue victimada nuestra hija. Lo que buscamos no es venganza, sino que las autoridades de Estados Unidos cumplan con sus responsabilidades para que se declare culpable al responsable”, afirmó Jorge Gutiérrez durante una entrevista con Exitosa.

El procedimiento de extradición avanzó rápidamente gracias a la colaboración entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cancillería y el Poder Judicial. En cuestión de meses se logró concretar la entrega del presunto asesino a las autoridades estadounidenses, un hecho calificado como “acelerado” por las instancias oficiales.

Imágenes clave y fuga del sospechoso

Cámaras de seguridad captaron a Cabrera actuando de manera alterada y arrastrando un bulto cubierto con bolsas, lo que generó fuertes sospechas en torno a su responsabilidad. Posteriormente, huyó a Perú con sus tres hijos y fue detenido en el aeropuerto. Sin embargo, la justicia lo liberó por falta de denuncias y logró darse a la fuga.

Semanas después de su fuga, Cabrera decidió entregarse a la Interpol en Lima, acompañado por su abogado. Permaneció detenido hasta que, el 4 de diciembre, el Poder Judicial aprobó su excarcelación con el fin de facilitar su extradición, que finalmente se concretará este 12 de diciembre.