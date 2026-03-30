La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga la detonación de un artefacto explosivo dentro de un local que albergaba varios cajeros automáticos, así como el robo de al menos S/ 22 mil, ocurrido en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur, frente al complejo Chapeta, en el distrito limeño de Lurín.

Según informó RPP, delincuentes habrían detonado el explosivo con el objetivo de sustraer el dinero almacenado en los cajeros automáticos.

Billetes quedaron esparcidos tras la explosión

Testigos indicaron que, tras la detonación y el robo, varios billetes quedaron esparcidos en la zona. Posteriormente, el dinero fue recogido por peritos de la Policía Nacional como parte de las diligencias correspondientes.

El incidente generó alarma entre los vecinos y trabajadores cercanos, debido a la magnitud de la explosión registrada en el lugar.

Cajeros estaban cerca de un surtidor de GNV

Las autoridades señalaron que los cajeros automáticos estaban ubicados cerca de un surtidor de gas natural vehicular (GNV), el cual no fue alcanzado por la onda expansiva.

Este hecho evitó que la emergencia generara consecuencias mayores, considerando el riesgo que representaba la cercanía de combustible en la zona.

Investigación a cargo del Depincri de Lurín

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Lurín se encuentra a cargo del caso y realiza las indagaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque.

Las autoridades continúan con la recopilación de pruebas y testimonios que permitan esclarecer la modalidad empleada por los delincuentes y determinar el número de implicados.