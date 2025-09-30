Un nuevo hecho de violencia se registró en la urbanización Jardines de Carabayllo, donde sujetos desconocidos lanzaron un explosivo en el frontis de una casa de dos pisos.

La fuerte detonación destrozó la puerta metálica y las ventanas del segundo nivel del inmueble, generando pánico entre los vecinos que escucharon el estruendo a varias cuadras de distancia.

Tras la explosión, los atacantes dejaron una carta con amenazas dirigidas a quienes alquilan viviendas a ciudadanos extranjeros.

“Esto es una advertencia a todos los venezolanos y para todos los que están extorsionando y matando a la gente de las empresas y negocios en general. (…) Esto va para los que alquilan casa a esos pe... Ellos tienen que aprender al respetar al Perú”, señalaba el escrito.

Agentes de la Comisaría PNP El Progreso llegaron al lugar para resguardar la zona y permitir el trabajo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX). La propietaria de la vivienda descartó haber recibido advertencias antes del ataque y afirmó que no renta habitaciones a extranjeros.