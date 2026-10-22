Lima será sede de la XV Exposición Internacional de Orquídeas, que se realizará del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026 en la Universidad Marcelino Champagnat, ubicada en Santiago de Surco. El encuentro, organizado por la Sociedad Peruana de Orquídeas (SPO) con motivo de sus 40 años de trayectoria, reunirá ejemplares nativos y exóticos, viveristas y especialistas internacionales.

La exposición estará abierta de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y tendrá un ingreso mediante una donación de S/ 20, mientras que los niños menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente. La convocatoria ha sido difundida por medios nacionales y figura en el calendario de la American Orchid Society.

Exposición de orquídeas contará con jueces internacionales

Uno de los principales atractivos será la participación de jueces certificados por la American Orchid Society (AOS), institución dedicada al estudio, cultivo y conservación de las orquídeas.

Los especialistas evaluarán los ejemplares participantes considerando características como la calidad floral, la simetría y las condiciones de cultivo.

La convocatoria también estuvo dirigida a cultivadores aficionados, quienes pudieron presentar sus plantas en flor para participar en el juzgamiento, sin necesidad de pertenecer a un vivero profesional.

La recepción de ejemplares fue programada para el miércoles 21 de octubre y el calendario de la American Orchid Society consigna la jornada de juzgamiento para el jueves 22 de octubre.

Sociedad Peruana de Orquídeas celebra 40 años

La exposición conmemora las cuatro décadas de trabajo de la Sociedad Peruana de Orquídeas, institución dedicada a promover el conocimiento, cultivo y conservación de estas plantas.

Alfredo Manrique, director de la XV Exposición Internacional de Orquídeas, destacó que la actividad permitirá a los cultivadores peruanos recibir evaluaciones bajo estándares internacionales.

“Celebrar 40 años como institución promoviendo el cuidado de nuestras orquídeas es un gran orgullo”, expresó Manrique, quien resaltó además la importancia de mostrar la diversidad floral del país.

La organización recordó que únicamente se admiten plantas cultivadas responsablemente en hogares o viveros, y no ejemplares extraídos de su hábitat natural.

Dieciséis viveros ofrecerán orquídeas y productos para su cultivo

El encuentro contará con un área comercial integrada por 16 productores y viveros del Perú, donde los asistentes podrán conocer y adquirir diversas variedades de orquídeas.

También se ofrecerán productos especializados, como sustratos, abonos y otros insumos utilizados en el mantenimiento y desarrollo de estas plantas.

Este espacio estará dirigido tanto a coleccionistas y cultivadores experimentados como a personas interesadas en iniciarse en el cuidado de orquídeas.

Conferencias enseñarán cómo cultivar orquídeas en casa

El domingo 25 de octubre se desarrollará una jornada de conferencias a cargo de especialistas nacionales e internacionales.

Las exposiciones abordarán temas relacionados con el cultivo doméstico de orquídeas en ambientes urbanos, el control ecológico de plagas y las técnicas para favorecer floraciones prolongadas.

La programación busca acercar conocimientos sobre el cuidado de estas plantas a personas que desean cultivarlas en sus hogares, además de promover prácticas responsables para su conservación.

¿Dónde y cuánto cuesta ingresar a la exposición de orquídeas?

Información para visitar la exposición

Fechas

23–25 oct.

Ingreso - S/ 20. Donación por entrada

Horario: 10:00 a. m. – 7:00 p. m.

Menores de 12 años entran gratis

Universidad Marcelino Champagnat

Av. Mariscal Ramón Castilla 1270, Santiago de Surco, Lima.

Tania Castañeda, integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Orquídeas, explicó que el dinero recaudado contribuirá al financiamiento de actividades educativas y de conservación promovidas por la asociación.

“Cada entrada recaudada tiene un fin social y educativo”, sostuvo Castañeda, al señalar que estos fondos permiten desarrollar cursos para el público y continuar con las actividades de preservación de la flora.

La organización invita al público interesado a consultar información adicional en su sitio web, Club Peruano de Orquídeas.