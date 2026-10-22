El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado en ambulancia al Hospital II Vitarte de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Ate, para cumplir una cita médica programada.
Tras recibir atención, el exmandatario regresó al penal de Barbadillo, donde permanece recluido bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Alejandro Toledo, de 80 años, recibe seguimiento médico por problemas de hipertensión arterial y dolencias cardíacas. Durante su visita al establecimiento de salud, el personal médico evaluó sus enfermedades preexistentes antes de disponer su retorno al centro penitenciario.
El exmandatario cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos, impuesta en octubre de 2024 por el caso Interoceánica Sur.
Según la sentencia, recibió sobornos de la constructora Odebrecht para favorecerla en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de dicha carretera durante su gobierno, entre 2001 y 2006.
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