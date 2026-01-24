El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que una comitiva de autoridades peruanas viajará este domingo 25 de enero a Paraguay para concretar la extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

La entrega oficial del detenido se realizará el miércoles 28 de enero, a las 8:00 a. m., en la ciudad de Asunción , donde las autoridades paraguayas lo pondrán a disposición de la delegación peruana para su inmediato traslado al país.

El general PNP Óscar Arriola precisó que, una vez en suelo peruano, Moreno Hernández será puesto a disposición de la justicia y enfrentará los procesos correspondientes por los graves delitos que se le imputan, entre ellos homicidios, secuestros, extorsiones y explosiones.

En ese sentido, no descartó que el Poder Judicial pueda imponerle una condena de cadena perpetua, dada la magnitud de los hechos atribuidos al investigado.

La delegación peruana estará integrada por personal de Interpol, la Dirincri, unidades de Inteligencia, fiscales del Ministerio Público y un médico legista.

‘El Monstruo’ fue capturado el 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, tras permanecer más de tres años prófugo.

Moreno Hernández es requerido por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte por los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, con penas que podrían oscilar entre 20 y 30 años de prisión.