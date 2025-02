Tras una incesante búsqueda, hallaron muerta a Harumi Carvajal Velásquez después de la caída del techo del centro comercial Real Plaza en pleno patio de comidas, en Trujillo.

Los familiares denunciaron que la joven habría sido víctima de negligencia, ya que falleció desangrada del brazo.

“ Ella falleció y ha sido por negligencia porque ha muerto desgrada del brazo derecho, era una joven que tenía todo un futuro por delante ”, sostuvo una familiar.

Se supo que Harumi era trabajadora de Ripley y estaba en el patio de comidas con su enamorado, quien fue rescatado con vida, pero informaron que tuvieron que amputarle la pierna para salvarlo.

Tragedia en Trujillo

Por otro lado, el tío de la víctima se despidió de su sobrina a través de sus redes sociales y le dedicó un extenso pero conmovedor mensaje.

“ Mi querida Harumy, te vas cuando ya te dirigías hacia un gran futuro, siempre fuiste la niña más feliz y cada vez que me veías, corrías a abrazarme. Nos vas a hacer mucha falta. Hoy inicias un largo viaje y solo pido a Dios que te guíe y te reciba con los brazos abiertos. Siempre te recordaremos. Todos tus amigos preguntan por ti y, aunque no pudiste despedirte, les he comunicado que te vas lejos de manera repentina. Gracias por todo, vuela alto, mi niña. La familia Carbajal está de luto ”, se lee en la publicación.

