Agentes de la Policía Nacional del Perú detuvieron al principal sospechoso del intento de feminicidio contra una madre de familia, en un condominio de la avenida Brasil, en el distrito limeño de Jesús María.

El intervenido fue identificado como José Luis Amasifuén Huamán, expareja de la víctima y señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del ataque .

Tras su detención, el sospechoso fue sometido a exámenes de medicina legal como parte de las diligencias.

Sicario ataca a mujer

Días atrás, una mujer de 47 años sobrevivió a un ataque armado perpetrado por un presunto sicario en la cuadra 13 de la avenida Brasil.

Según informó América Noticias, el atentado ocurrió cuando la víctima se encontraba junto a su menor hija, esperando una movilidad, momento en el que un sujeto armado corrió hacia ella y realizó varios disparos a plena luz del día.

Según imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona, el atacante permanecía oculto detrás de un arbusto antes de ejecutar el atentado.

Tras percatarse, la mujer intentó huir ingresando a un condominio cercano; sin embargo, fue alcanzada por los proyectiles, que le rozaron el rostro y la pierna.

En el lugar, los peritos de criminalística hallaron más de cuatro casquillos de bala, mientras que uno de los disparos impactó en la ventana de una vivienda cercana, dejando un orificio visible.