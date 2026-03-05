Durante la anterior audiencia para evaluar la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos por el atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano, la Fiscalía sostuvo que el investigado habría eliminado llamadas y mensajes clave de su celular.

Según la fiscal Yanet Roller Rodríguez, el registro del equipo de Villar no coincide con el historial del teléfono de Juan Montenegro Bacigalupo, padre de su expareja Francesca Montenegro, lo que evidenciaría una presunta manipulación de comunicaciones tras el accidente.

La representante del Ministerio Público indicó que, mientras el investigado afirmó haber realizado su primera llamada dos horas después del hecho, el testigo declaró que recibió una comunicación a las 00:50 del 18 de febrero, la cual no figura en el dispositivo de Villar. En esa línea, el fiscal Henry Zavaleta también advirtió inconsistencias en conversaciones de WhatsApp que habrían sido eliminadas.

Pericia digital forense

La Fiscalía anunció que solicitará una pericia digital forense para determinar si se suprimieron más mensajes o llamadas.

Asimismo, la fiscal cuestionó el retraso en la entrega de los resultados del dosaje etílico practicado a Adrián Villar en una clínica privada.

Sostuvo que la falta de presentación oportuna de estos exámenes podría constituir un acto de obstaculización, argumento que refuerza el pedido de prisión preventiva ante un presunto riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.