El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar contra José Romero Durand por el presunto delito de feminicidio agravado en perjuicio de Beatriz Carolina Huampiri Borda. La mujer fue hallada cercenada la tarde del sábado 7 de marzo dentro de un inmueble ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

El hecho ha conmocionado a familiares, amigos y vecinos de la víctima. Beatriz Huampiri deja en la orfandad a dos menores hijas, quienes ahora se encuentran bajo atención de las autoridades competentes.

La fiscal provincial Graciela Muñoz Escobedo, perteneciente a la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro, conducirá las diligencias del caso. Su despacho asumió la dirección del proceso para reunir los elementos que permitan esclarecer cómo ocurrió el crimen.

Entre las primeras acciones dispuestas figura el levantamiento del cuerpo y la inspección técnica policial del lugar donde fueron encontrados los restos. Estas tareas fueron ejecutadas con el apoyo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria, encargado de la recopilación de evidencias físicas.

La representante del Ministerio Público también ordenó revisar las imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas a la vivienda. Además, dispuso la revisión del teléfono celular del detenido y la toma de declaraciones de testigos para reconstruir la cronología de los hechos.

Los fiscales informaron que los hijos de la pareja serán entrevistados mediante cámara Gesell. Esta medida busca proteger su integridad psicológica y garantizar que sus testimonios sean recogidos con criterios especializados.

El Ministerio Público precisó que todos los actos de investigación servirán para determinar las responsabilidades penales que correspondan. En caso de confirmarse que se trata de un feminicidio, el delito será sancionado conforme a lo establecido en el Código Penal peruano.

El coronel PNP Gastón Alzamora Solórzano, jefe de la DIVOPUS Centro 2, explicó que el presunto agresor habría cometido el crimen el viernes 6 de marzo y fue capturado en pocas horas gracias a un rápido operativo policial. En sus palabras, la evidencia reunida hasta el momento sería contundente para sostener la denuncia.

Las primeras pesquisas señalan que el hecho ocurrió en el tercer piso de un edificio ubicado en la cuadra 2 de la avenida Bausate y Meza. Los vecinos notaron un olor penetrante que provenía del inmueble, lo que motivó el aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú.

El registro policial encontró material que reforzaría la hipótesis de premeditación. Entre los objetos incautados figuran una moledora recientemente adquirida y una caja de madera usada en la vivienda de Romero Durand.

Según los investigadores, el acusado habría intentado desaparecer las evidencias del crimen. Esta acción demostraría un intento deliberado por evitar su identificación y la recuperación del cuerpo de la víctima.

Amigos y allegados de Beatriz Huampiri exigieron justicia y pidieron la pena máxima para el responsable. Asimismo, demandaron que las niñas queden bajo custodia segura y reciban acompañamiento psicológico durante el proceso judicial.