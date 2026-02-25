Francesca Montenegro, pareja de Adrian Villar Chirinos, decidió pronunciarse por primera vez ante la prensa sobre el accidente que acabó con la vida de Lizeth Marzano Noguera.

Este miércoles por la mañana, la influencer acudió a la sede de la División de Prevención y de Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria, en el marco a las investigaciones por la muerte de la joven deportista.

Montenegro llegó a las intalaciones de la Divpiat acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro, pese a que no fueron citados por las autoridades para declarar.

Marisel Linares sí fue citada para este miércoles para rendir su versión, pero hasta el momento no se ha presentado en la sede policial.

“ Yo comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Noguera. En el primer momento, en el que yo me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, le exigí a alguien con el que compartía mucho tiempo de mi vida, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto ”, declaró la novia de Villar Chirinos.

“ Yo estaba dispuesta a ir con él en su momento pero se tomaron decisiones por parte externa a mi familia y es por eso mi padre no es el abogado de Adrián Villar ”, añadió.