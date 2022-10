El entornó más cercado de Gabriela Sevilla continúa revelando más detalles sobre su caso. Esta vez la mejor amiga de la mujer declaró al programa ‘Amor y Fuego’ y confesó estar “muy dolida” ante las últimas noticias detrás del supuesto embarazo.

“Gabriela es amiga mía. La verdad, nosotras, como amigas, le organizamos un baby shower en mi departamento y luego un baby shower aparte, que lo hicieron los amigos de Ramiro (...)”, indicó Shirley al programa.

Shirley también narró que iba a ser la madrina de la supuesta bebe. “Yo iba a ser madrina de Martina, así que yo también estoy muy dolida por todo lo que está pasando”, añadió.

La amiga de Gabriela Sevilla fue consultada sobre si considera que fue traicionada tras conocerse todos los detalles del caso, a lo que ella aclaró que no sintió tal decepción y deseó lo mejor a su amiga.

“No me siento traicionada ni decepcionada porque yo viví la ilusión del embarazo, me da mucha pena lo que está pasando , ella no se encuentra bien. Que se solucione todo para poder realmente saber lo que sucedió, yo actué como su amiga desesperada, buscándola. Hasta el día de hoy yo solamente quiero que ella esté bien”, precisó.

El jefe de la División de Búsqueda de Desaparecidos, coronel PNP Glen García Chávez, confirmó que Gabriela Sevilla no tuvo ningún chequeo médico por supuesto embarazo en la clínica Internacional situada en San Borja, donde aseguró haberse atendido.

“Nos faltaba recabar un documento importante que era la historia clínica que proporciona la clínica Internacional de San Borja, la cual manifiesta que la señorita Gabriela fue atendida en el mes de marzo, abril y julio. En ningún momento se habla de una gestación o de un monitoreo o seguimiento o control respectivo”, indicó el jefe policial en declaraciones a RPP Noticias.

En ese sentido, el informe sobre Gabriela Sevilla ya fue remitido a la Fiscalía de San Borja - Santiago de Surco, en el cual “habría presumibles actos de haberse cometido el delito contra la fe pública y falsedad genérica”.

“Con esta información, más lo que tenemos, ya hemos terminado el informe, el cual ha sido derivado al Ministerio Público y también no existe otra denuncia hasta el momento relacionado al particular”, agregó.

