El Gobierno peruano informó oficialmente sobre la reactivación paulatina del suministro de gas natural vehicular en los grifos del país tras la interrupción causada por fallas en la infraestructura de Transportadora de Gas del Perú. La cuenta oficial del Estado en redes sociales confirmó que las estaciones de servicio abastecen cientos de vehículos con normalidad mientras el Ejecutivo implementa acciones complementarias para asegurar la estabilidad energética nacional.

Los trabajos de reparación en los ductos afectados concluyeron satisfactoriamente en la zona de Megantoni en la región Cusco. Esta intervención permitió restablecer el flujo desde Camisea hacia los principales centros de distribución del territorio nacional.

📢 Avanza el restablecimiento del suministro de gas natural en el país, con estaciones de servicio que retoman progresivamente el despacho de GNV.

El Ejecutivo continúa tomando medidas para garantizar el abastecimiento energético.#GobiernoPresente pic.twitter.com/HUhIQWXLiN — Gobierno del Perú 🇵🇪 (@GobiernoPeru_) March 14, 2026

Reparaciones culminadas

La empresa TGP completó las labores técnicas necesarias tras el incidente registrado en la estación KP43 que originó la crisis. Personal especializado instaló nuevas tuberías y verificó la operatividad total del sistema de transporte gaseoso.

El restablecimiento se ejecuta de forma escalonada priorizando el transporte público masivo y vehículos de servicio esencial. Los grifos reportan disponibilidad creciente aunque aún no alcanzan capacidad máxima en todas las regiones.

Medidas contra futuras crisis

El Poder Ejecutivo anunció la promoción de un ambicioso proyecto para construir una planta de regasificación en territorio nacional. Esta infraestructura funcionaría como reserva estratégica ante eventuales interrupciones en los ductos principales de suministro.

La iniciativa gubernamental busca fortalecer la seguridad energética del país frente a vulnerabilidades detectadas en la red actual. Autoridades del sector realizarán inspecciones exhaustivas para garantizar condiciones óptimas de distribución hacia los consumidores finales.

Sanciones que afrontará TGP

El ministro de Energía y Minas, Ánge lo Alfaro Lombardi, confirmó que Osinergmin iniciará proceso sancionador contra TGP por las fallas ocurridas. El funcionario detalló durante entrevista radial las responsabilidades específicas de cada entidad involucrada en la crisis.

El titular de Minem reiteró el compromiso del Estado con la ciudadanía afectada por el desabastecimiento prolongado.

“Que tenga por asegurada la población que las sanciones se van a dar, solamente que cada área tiene su responsabilidad. No es responsabilidad del Ministerio sancionar, es de Osinergmin”, aclaró ante los medios de comunicación.

La emergencia energética declarada desde el 1 de marzo toca a su fin con la normalización progresiva del servicio. Ciudadanos que recurrieron a combustibles alternativos durante la escasez celebran el retorno de precios estables en las estaciones de servicio.