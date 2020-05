El alcalde de La Victoria, George Forsyth, dijo que si se levanta el estado de emergencia este domingo 10 de mayo como está programado, se estaría realizando en un momento muy difícil por el incremento del número de los contagiados y fallecidos por el coronavirus en el Perú.

En diálogo con Canal N, indicó que si el Ejecutivo decidiera levantar la cuarentena sería porque la gente quiere trabajar para llevar comida a los hogares. Pero, consideró importante analizar que se estaría concretando cuando las cifras del COVID-19 están en pleno crecimiento.

“Debemos ser concientes de lo que viene sucediendo. Si se abre, se está haciendo en el momento muy complicado. Todavía no llegamos al pico más alto de contagios. El único motivo que se está abriendo es porque la gente tiene hambre, no hay otro motivo. Hay que ser responsables si el Estado decide acabar con la cuarentena”, remarcó.

La gente pensará que ya no está el coronavirus

Luego, George Forsyth aseguró que se encuentra preocupado por la salud de las personas de su comuna, ya que no acatan las medidas restrictivas pese a los esfuerzo del Gobierno y del municipio. Estimó importante que de concretarse el levantamiento del estado de emergencia se comunique de forma clara que no se ha vencido al coronavirus, ya que la gente piensa que el mencionado virus no está en las calles.

“Tenemos una gran preocupación por lo que podría suceder el lunes, obviamente, el punto más alto de contagio aún no se ha llegado, eso genera la preocupación... que la gente salga enloquecida de sus casas, pensando que ya no hay virus. Que abran el estado de emergencia, no significa que ya no hay virus, el virus está acá y más fuerte que nunca”, sostuvo.