Durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre, agentes de seguridad del penal Castro Castro activaron un protocolo de emergencia luego de encontrar un artefacto con apariencia de granada en los exteriores del establecimiento penitenciario. El objeto estaba envuelto con cinta de embalaje y acompañado de dos papelógrafos con mensajes escritos y un chaleco, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En un comunicado oficial, la institución precisó que el personal del penal dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú y a especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes acudieron al lugar para evaluar la situación y realizar las diligencias correspondientes.

🔴 El INPE informa su rechazo a las acciones que busquen amedrentar la lucha contra la extorsión desde los penales. pic.twitter.com/VKJNHlMhvb — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) December 12, 2025

INPE advierte que buscan frenar la lucha contra la extorsión

Frente a este nuevo episodio, el INPE rechazó de manera categórica cualquier intento de intimidación que pretenda frenar su labor en los penales del país.

“Estos actos buscan amedrentar la lucha contra la extorsión desde los establecimientos penitenciarios”, señaló la institución en su pronunciamiento.

La entidad penitenciaria recordó que viene fortaleciendo operativos y acciones de control para combatir las organizaciones criminales que operan desde las cárceles, pese al incremento de amenazas contra su personal.

Zona acordonada y seguridad reforzada en el penal

Con apoyo de la PNP, el perímetro donde se encontró el presunto artefacto explosivo fue aislado para proteger tanto a la población cercana como al propio establecimiento penitenciario.

El INPE informó además que ha redoblado la seguridad externa del penal y que mantiene una “constante alerta” frente a cualquier incidente que pueda comprometer la integridad del personal, internos o vecinos del área.

Mientras tanto, el Ministerio Público ya fue informado del caso y se encuentra a cargo de las investigaciones preliminares.

Amenazas contra presidente del INPE anticiparon el ataque

El hallazgo del presunto explosivo en los exteriores de Castro Castro no es un caso aislado. Como se recuerda, este jueves, el Gobierno confirmó que el presidente del INPE, Iván Paredes, fue amenazado de muerte por delincuentes que buscaban frenar las requisas ejecutadas en distintos penales del país.

El presidente José Jerí reveló que estas amenazas surgieron como respuesta directa a la intensificación de los operativos contra las organizaciones criminales que operan dentro de los establecimientos penitenciarios. A través de su cuenta en X, el mandatario advirtió que los grupos delictivos están reaccionando ante la presión del Estado.

“Toda acción genera una reacción. Producto de las requisas en los penales, los delincuentes vienen amenazando al jefe del INPE. Como Gobierno tomaremos las medidas pertinentes, pero continuaremos a paso redoblado. No nos doblegarán”, señaló Jerí.

La confirmación de este hostigamiento contra el titular del INPE ya había encendido las alarmas sobre la capacidad de los grupos criminales para intimidar a las autoridades. Con el hallazgo del presunto explosivo, la preocupación aumenta, pues se configura una posible escalada de amenazas dirigidas a detener las acciones del Estado dentro de los penales.