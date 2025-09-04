Esta mañana se registró un violento ataque armado en el cruce de las avenidas Faucett y Venezuela, en el distrito de San Miguel, que dejó como saldo un hombre muerto y una mujer herida.

De acuerdo con testigos, la víctima mortal sería un presunto jalador de combis, que fue atacado a plena luz del día por sujetos que llegaron a bordo de un auto negro. Los sicarios dispararon repetidas veces contra él, mientras que una mujer que se encontraba dentro de una camioneta resultó alcanzada por una bala perdida. Ella fue trasladada de inmediato a un hospital cercano.

En la escena del crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron 11 casquillos de bala, lo que da cuenta de la brutalidad del ataque.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

