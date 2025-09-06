Alexis Walter Vargas Alarcón (24) fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo por la urbanización Santa Rosa, en San Martín de Porres. Cámaras de seguridad registraron cómo una motocicleta los seguía antes del ataque.

De acuerdo con las imágenes, el copiloto sacó un arma y disparó a quemarropa contra el conductor, quien murió en el acto. Tras ello, el atacante descendió del automóvil y huyó en la motocicleta junto a su cómplice.

La Policía Nacional activó de inmediato un ‘Plan Cerco’ y logró detener al presunto conductor de la motocicleta, que fue trasladado a la Comisaría PNP Sol de Oro. El autor de los disparos sigue prófugo.