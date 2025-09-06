Alexis Walter Vargas Alarcón (24) fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo por la urbanización Santa Rosa, en San Martín de Porres. Cámaras de seguridad registraron cómo una motocicleta los seguía antes del ataque.
De acuerdo con las imágenes, el copiloto sacó un arma y disparó a quemarropa contra el conductor, quien murió en el acto. Tras ello, el atacante descendió del automóvil y huyó en la motocicleta junto a su cómplice.
La Policía Nacional activó de inmediato un ‘Plan Cerco’ y logró detener al presunto conductor de la motocicleta, que fue trasladado a la Comisaría PNP Sol de Oro. El autor de los disparos sigue prófugo.
Te puede interesar
- Congreso citará a ministros por hackeo a la Dirección de Inteligencia de la PNP
- Fiscalía desiste de prisión preventiva para Betssy Chávez y podría trabajar en el Congreso como asesora
- Fiscalía presenta recurso de nulidad contra acuerdo judicial en caso Repsol por derrame de petróleo
- Daniel Urresti solicita nulidad de sentencia de 12 años por el caso Bustíos
- Silvana Carrión acusa a Rafael López Aliaga de presionar por su salida de la Procuraduría