Un incendio se registra en las instalaciones de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, ubicada en el distrito de Puente Piedra, en Lima.

De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia fue reportada aproximadamente a las 11:23 a. m., movilizando al menos seis unidades para atender el siniestro.

Bomberos trabajan para controlar el fuego

Entre las unidades desplegadas se encuentran las máquinas M163-1, M164-1, AMB-150, M65-1, CIST-184 y CIST-150, que llegaron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propague a otras áreas.

Las imágenes difundidas por canal N y registradas por transeúntes muestran una densa columna de humo visible desde varios puntos cercanos, mientras personal de emergencia trabaja para controlar la situación.

Asimismo, efectivos policiales presentes en el lugar intentaron retirar materiales de valor desde el interior de la estructura afectada para evitar mayores pérdidas.

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Puente Piedra: incendio en la Escuela de Oficiales de la Policía



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Incendio habría iniciado en el área de cadetes

Según información preliminar difundida por medios locales, el fuego se habría iniciado en el área de cadetes dentro del recinto policial.

Hasta el momento, las causas del incendio se mantienen en investigación y se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) para determinar el origen del siniestro.

Al cierre de esta información, las unidades de bomberos continúan realizando labores intensivas para sofocar las llamas y evaluar la magnitud de los daños ocasionados.