Dos hombres fueron intervenidos tras intentar huir en motocicleta luego de cometer el robo de un celular en la intersección de las avenidas Universitaria y Antúnez de Mayolo, en el límite de los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres, en Lima.

El hecho ocurrió frente a un establecimiento comercial, donde cámaras de seguridad captaron el momento exacto del asalto y la posterior persecución, según informó RPP.

Robo fue captado por cámaras de seguridad

Según las imágenes registradas por cámaras del local, un hombre vestido con polo blanco y pantalón negro caminaba por la avenida Antúnez de Mayolo cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Los atacantes, ambos encapuchados, uno con polera blanca y otro con polera negra, le arrebataron el celular a la víctima y huyeron en sentido contrario al tránsito vehicular.

La fuga generó una situación de riesgo para otros conductores que transitaban por la zona.

Choque impidió la fuga de los sospechosos

Mientras escapaban contra el sentido de la vía, la motocicleta en la que huían impactó contra un automóvil negro, lo que provocó que ambos ocupantes cayeran al pavimento.

Tras el choque, la víctima se acercó y logró reducir a uno de los sujetos, mientras que el segundo intentó huir del lugar.

Sin embargo, este último fue retenido por un ciudadano que acudió en apoyo de la víctima, evitando que lograra escapar.

Intervención policial y traslado a comisaría

Minutos después, agentes de Serenazgo de Los Olivos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para intervenir a los sospechosos.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Sol de Oro, donde se realizan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y formalizar la denuncia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y verificar si los detenidos estarían vinculados a otros delitos similares en la zona.