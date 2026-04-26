El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trató de minimizar el caos y desinformación registrados las últimas horas, en el Centro de Evaluaciones de Licencias de Lima Norte.

El desorden y reclamo de cientos de ciudadanos se registró durante la transferencia de funciones, del MTC a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para emitir brevetes Categoría A.

El directo general de Autorizaciones en Transportes del MTC, Eisen Isaac Iparraguirre, señaló que las incomodidades reportadas en las primeras horas del traspaso no se debieron a fallas de su sector.

“Si hubiera una caída del sistema, sería a nivel nacional, lo cual no ha ocurrido. Solo hubo una interrupción de aproximadamente 15 minutos que fue superada el mismo día”, indicó a Canal N.

En este marco, reconoció los inconvenientes reportados por los usuarios, como las largas colas fuera y dentro del local, las demoras para dar un examen y falta de información generalizada. Sin embargo, señaló que estos responden a problemas propios del inicio de operaciones por parte de municipalidad.

“Entendemos que están iniciando y pueden tener dificultades, pero estamos brindando soporte técnico permanente”, sostuvo a manera de un llamado a la calma a los ciudadanos que buscan su licencia de conducir.

En las últimas horas, decenas de postulantes habían denunciado que el nuevo centro de evaluaciones realiza cobros adicionales que perjudican su economía y que no se contemplaban en el centro evaluador de Conchán, administrado por el Touring y Automóvil Club del Perú.

Afectaciones

Según se reportó, los ciudadanos deben pagar 60 soles por uso de circuito o seguros vehiculares si desean realizar el examen de manejo con sus vehículos.

Al respecto, el director general de Autorizaciones en Transportes del MTC señaló que la Municipalidad de Lima “tiene autonomía” para establecer los convenios y condiciones con los centros donde se realizan los exámenes de manejo.

De otro lado, el funcionario confirmó que el Touring realiza la devolución de los pagos que los postulantes ya le habían realizado para rendir sus pruebas, antes de conocerse la transferencia de funciones a la comuna.

“Tenemos conocimiento de que el Touring está contactando a las personas para reembolsar el dinero”, dijo.

Los postulantes exigieron que se solucionen los inconvenientes y los supuestos abusos.