La señora Gisella Cancho, dueña de la tienda de plásticos incendiada en el jirón San Martín del distrito de Magdalena, dijo que no sabía cómo se originó el incendio y entre lágrimas contó que lo ha perdido todo. Además hace poco pidió préstamos al banco para sacar a flote su negocio en medio de la pandemia del COVID-19.

“Yo recién estaba abriendo, no sé si será un corto circuito, no tengo idea. No iba a venir a trabajar, pero por la necesidad que tengo tuve que venir. Estaba todo bien y a los cinco minutos, si no me dice el vecino ni cuenta me doy. Todo fue tan rápido, recién estaba abriendo”, contó.

“Es todo lo que tengo señor. Había sacado un préstamo a los bancos en medio de la pandemia, debo a la universidad, a la casa. Recién estaba saliendo de la pandemia. Por favor le pido tiempo a los bancos”, reveló.

Esta mañana un incendio de gran proporción fue reportado en una tienda ubicada al costado de un edificio del jirón San Martín en Magdalena cerca de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

El incendio ha sido clasificado de código según Indeci. Hasta el momento son ocho unidades de bomberos las que se encuentran trabajando para mitigar el siniestro.

No se conoce que hayan heridos por el incendio y los vecinos del edificio multifamiliar tuvieron que salir de sus departamentos para evitar peligro. Las causas del incendio aún no son conocidas.

Las unidades de bomberos se encuentran en la zona que arde en llamas y las personas que viven en el edificio familiar fueron evacuadas. El siniestro fue reportado a las 10:40 de la mañana, según la página de emergencia de los hombres de rojo.

Las paredes del edificio vienen descáscarándose por la cercanía de la tienda de plásticos. El cemento luce dañado estas horas.

La señora Gisella Cancho, dueña de la tienda incendiada, dijo que no sabía cómo se originó el incendio. “Yo recién estaba abriendo, no sé si será un corto circuito. Había sacado un préstamo a los bancos para su tienda en medio de la pandemia”, dijo.

VIDEO DEL INCENDIO EN MAGDALENA:

Persona desesperada por incendio en Magdalena