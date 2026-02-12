Un trabajador de limpieza de la Municipalidad de Independencia resultó herido tras la explosión de un artefacto desconocido en la berma central de la avenida Túpac Amaru.

De acuerdo a América Noticias, el hecho generó alarma entre vecinos y transeúntes, ya que ocurrió en una zona de alto tránsito cercana a la vía del Metropolitano.

Según testigos, el empleado iniciaba sus labores en la avenida Las Almendras cuando encontró un paquete envuelto en una bolsa. Al manipularlo, el objeto explotó de inmediato, dejándolo tendido sobre el pavimento con lesiones de consideración.

Agentes de la comisaría del sector acudieron rápidamente al lugar y, ante la demora de una ambulancia, trasladaron al herido en un patrullero al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado bajo observación médica.

La Municipalidad de Independencia expresó su respaldo al trabajador y a su familia, y solicitó una investigación exhaustiva para identificar a los responsables.

Asimismo, exhortó a la población a no manipular objetos sospechosos y a reportarlos de inmediato a la Policía para prevenir nuevos incidentes.