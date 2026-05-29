El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado de la exbailarina Nadeska Widausky al Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumplirá nueve meses de prisión preventiva mientras continúa el proceso de extradición solicitado por las autoridades de Bélgica.

La medida fue adoptada por la Junta Técnica de Clasificación del INPE, que determinó la reclusión de la influencer peruana en dicho recinto penitenciario de Lima. Widausky permanecía en la carceleta del penal Ancón II antes de ordenarse su traslado.

La investigada es requerida por la justicia belga por su presunta vinculación con una organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas.

Además, afronta acusaciones por los presuntos delitos de proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

El juez Adolfo Farfán Calderón dispuso que Nadeska Widausky permanezca detenida hasta el 25 de febrero de 2027, mientras se desarrolla el proceso de extradición pasiva hacia el Reino de Bélgica.