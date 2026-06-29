Las internas del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos enviaron una carta al papa León XIV para invitarlo a visitar el establecimiento penitenciario durante su próxima visita oficial al Perú, prevista para noviembre. El documento fue entregado personalmente en Roma por monseñor Guillermo Cornejo y expone el trabajo de reinserción social que desarrollan a través de un taller de reciclaje.

Junto con la carta, las mujeres remitieron un folder elaborado con material reciclado y diversos productos confeccionados por ellas mismas. Con esta iniciativa buscan mostrar los avances alcanzados en su proceso de rehabilitación y solicitar que el pontífice conozca de cerca las actividades que realizan dentro del penal.

La invitación llegó al Vaticano mediante monseñor Guillermo Cornejo, quien hizo entrega del material preparado por las internas. Una de las participantes explicó cómo nació la iniciativa luego de conocer que el obispo viajaría para reunirse con el papa. Asimismo, señaló que cada una quiso expresar, a través del documento, el significado que tiene este proyecto para su vida.





Taller de reciclaje forma parte de la reinserción social

El Instituto Nacional Penitenciario informó que el taller de reciclaje busca fortalecer la reinserción social de las internas mediante actividades productivas. Además de aprender un oficio, las participantes desarrollan prácticas relacionadas con el cuidado del ambiente a través de la reutilización de materiales.

Los productos elaborados durante estas jornadas representan el proceso de cambio que impulsan dentro del establecimiento penitenciario. Las piezas artesanales enviadas al Vaticano forman parte de ese trabajo y reflejan el interés de las internas por continuar su proceso de superación.

La visita que León XIV realizará al Perú en noviembre ha generado expectativa entre las mujeres que participaron en esta iniciativa. Ellas esperan que el pontífice pueda incluir el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos dentro de las actividades previstas en su agenda.

Las internas consideran que un eventual encuentro permitiría dar a conocer los programas de rehabilitación que desarrollan en el centro penitenciario. También esperan compartir personalmente el trabajo que realizan a diario mediante el taller de reciclaje y las actividades orientadas a su reinserción social.