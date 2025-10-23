El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no ha confirmado la implementación del voto digital en los comicios generales de 2026.

El presidente del organismo, Roberto Burneo, precisó que la decisión será tomada una vez que concluya la auditoría técnica al sistema, cuyo informe final se espera antes del 19 de diciembre.

La revisión fue encargada a una empresa especializada seleccionada por la ONPE. Burneo sostuvo que no se puede anticipar ningún resultado mientras no se cuente con el respaldo técnico correspondiente. Afirmó que “cualquier decisión precipitada podría comprometer la confianza pública en los procesos electorales futuros”.

El plan inicial contempla que el voto digital se aplique de manera piloto a once grupos específicos, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta fase permitirá evaluar su desempeño antes de considerar una aplicación más amplia.