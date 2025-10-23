Este jueves 23 de octubre, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, continúa brindando su declaración por el caso Lomas de Ilo.

El exmandatario es interrogado en el Juzgado Penal del jirón Contumazá, ubicado en el Cercado de Lima, por dicho juicio que afronta tras ser acusado de sobornos en Moquegua.

¿De qué trata el caso Lomas de Ilo?

El caso ‘Lomas de Ilo’ corresponde a una investigación fiscal que implica a Martín Vizcarra por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre los años 2011 y 2014.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido sobornos por un monto cercano a S/2,3 millones a cambio de favorecer la adjudicación de dos obras importantes.

El primero corresponde al proyecto “Línea de Conducción N.º 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa – Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo”, mientras que el segundo está relacionado con la ampliación y mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua Nivel II-2.

A Vizcarra se le atribuye el delito de cohecho pasivo propio, es decir, haber recibido dinero o beneficios ilícitos en su calidad de funcionario público, en perjuicio del Estado.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión y 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos en su contra.