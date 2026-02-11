Fernando Guerrero Flores (21), el joven atropellado por un vehículo que invadió la berma central de la avenida Javier Prado, en San Isidro, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Internacional, en el distrito de San Borja, con un pronóstico desalentador.

La familia del joven señaló que los médicos les indicaron que solo queda esperar un “milagro”, a causa de las graves lesiones que sufrió luego de ser atropellado por el automóvil conducido por el octogenario José Amaya de Dios.

“ El pronóstico que recibimos de la doctora es muy reservado. Tienen trauma encefalocraneano con desgarro de tejidos internos, porque el mayor impacto ha sido en la cabeza ”, declaró Arturo Guerrero, padre del joven, a ‘Buenos Días Perú’.

“ Mi hijo está ahorita con respiración artificial, con sonda y está entubado. No hay respuesta, ahorita estamos bien preocupados. Está en coma, vegetal ”, agregó.

Cabe recordar que Fernando Guerrero Flores fue embestido por un automóvil fuera de control que invadió la berma central de la avenida Javier Prado, donde el joven esperaba para cruzar la pista.

Tras atropellar al joven, el vehículo continuó por la berma central hasta chocar contra un árbol, según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad a las que RPP tuvo acceso.

Los familiares de Fernando Guerrero Flores señalaron que, por ahora, los gastos de hospitalización están cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), aunque temen que la cobertura pueda terminar.

“ Yo quiero que se presente la parte del que ha ocasionado el accidente, para que asuma los gastos, eso es la preocupación ”, sostuvo el padre de la víctima.

Según RPP, la madre de Fernando Guerrero Flores también ha sido hospitalizada, afectada por la impresión de ver a su hijo gravemente herido y con un pronóstico poco alentador.

La familia informó que el conductor del automóvil responsable del atropello ya no se encuentra detenido. De acuerdo con lo que relataron, José Amaya de Dios habría sufrido una descompensación y fue internado en una clínica.