El Poder Judicial definirá hoy si ordena prisión preventiva por 36 meses contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, señalado como presunto líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La resolución se emitirá a partir de las 9:00 a.m. tras las sesiones realizadas la semana pasada en la Base Naval del Callao, donde el imputado permanece recluido desde su extradición.

El proceso está bajo la conducción del juez Roberth Rimachi Pilco del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla. La Fiscalía sustentó su solicitud en la gravedad de los delitos imputados, los elementos probatorios recabados y el alto riesgo de fuga, considerando que el investigado fue capturado fuera del país tras permanecer prófugo.

Durante las sesiones anteriores, “El Monstruo” pidió perdón a la Policía Nacional y a la ciudadanía por los delitos cometidos.

“Estaba cegado, el diablo me tenía esclavizado haciendo el mal. Pido perdón a las personas que hice daño. No me creo inocente, tengo mis errores”, manifestó.​

'El Monstruo' rompe su silencio en audiencia: pide perdón y asegura asumirá su responsabilidad



Además aseguró que asumirá responsabilidad en los crimenes que cometió. Sin embargo, advirtió que jóvenes de 13, 14 o 15 años toman su nombre para extorsionar “por querer tener un poco de plata o por ir a la fiesta”.

“Lo que yo hice lo voy a aceptar, pero no soy parte de las extorsiones contra colectiveros”, le dijo al magistrado.​

Red criminal con protección policial

Según la investigación fiscal y policial, “El Monstruo” sería el cabecilla de la organización criminal dedicada a extorsión sistemática de empresarios, transportistas y comerciantes, a quienes exigía cupos a cambio de no atentar contra sus vidas. La Fiscalía reveló que la banda empleaba “redes de protección e influencia a través de malos efectivos policiales, que lamentablemente han coadyuvado con el empoderamiento de esta organización criminal”.​

El caso involucra a 27 personas más en calidad de presuntos cómplices, quienes se encuentran detenidas. Moreno Hernández fue entregado a la justicia peruana el 28 de enero tras un proceso de extradición activa desde Paraguay, y el ministro de Justicia Walter Martínez confirmó que cumpliría su reclusión bajo protocolos de seguridad del INPE.​

El Ministerio Público sostiene que la medida restrictiva es necesaria para asegurar el desarrollo del proceso penal contra la red que habría amasado ilícitamente una fortuna estimada en S/5 millones.i