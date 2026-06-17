Al menos diez unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios lograron controlar un incendio que se inició la mañana de este miércoles en una galería del emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.

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Bomberos informaron que el incendio registrado en una galería de Gamarra se encuentra confinado



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De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro inició alrededor de las 11:22 a.m. en uno de los inmuebles del reconocido conglomerado comercial.

Según información de Andina, como medida de seguridad, las autoridades cercaron la zona del incendio para facilitar el trabajo de los bomberos y evitar riesgos entre comerciantes, trabajadores y transeúntes.

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La presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, señaló que se mantienen coordinaciones constantes con la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos y la Municipalidad de La Victoria para atender la emergencia y asegurar la protección de las personas.

“Estamos coordinando con la Policía, con los bomberos y con la municipalidad. Lo más importante es dejar trabajar a los bomberos. Estamos apoyando para mantener a la gente segura y que no se acerque al lugar. Seamos responsables y cuidemos nuestra vida”, expresó.

Saldaña señaló que aún no se conocen las causas del incendio ocurrido en la galería Antonios, dedicada a la venta de hilos y lanas, y alertó que la estructura del local podría haber facilitado la expansión del siniestro.

Además, indicó que los ocupantes del establecimiento fueron evacuados oportunamente como medida de seguridad.