Un chofer de transporte público y una pasajera resultaron heridos luego de que una combi fuera atacada a balazos en el paradero Parihuela, ubicado en la avenida Los Químicos, en el sector de Pachacútec, distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra abrieron fuego contra una combi de la empresa de transportes Midivisa, que realizaba la ruta entre Pachacútec y el Callao.

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Información de RPP revela que el chofer fue identificado como Luis Antonio Rivera Ramos, de 39 años, quien sufrió múltiples impactos de bala en diversas partes del cuerpo como consecuencia del ataque.

En tanto, la pasajera fue identificada como Heydi Luz Curichagua Marcos, de 41 años, quien resultó herida tras recibir un impacto de bala en la espalda.

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Ambos heridos fueron evacuados al Hospital de Ventanilla, donde permanecen bajo observación y reciben atención médica especializada.

Según las primeras diligencias de la Policía, el ataque estaría relacionado con un presunto caso de extorsión. Esta hipótesis cobra fuerza debido a que, hace apenas dos semanas, otra unidad de la misma empresa de transportes fue incendiada en el sector de Pachacútec.