Un chofer de transporte público fue asesinado a balazos la noche del martes mientras conducía una combi que cubría la ruta San Genaro-Matellini-Túpac, en el distrito de Chorrillos.

El ataque ocurrió en la avenida Santa Rosa, donde un sujeto interceptó la unidad y disparó directamente contra la ventana del conductor, según informó América Noticias.

Tras el atentado, el transportista fue auxiliado y trasladado de emergencia en un patrullero al hospital más cercano. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Dos pasajeros resultaron heridos durante el atentado

La balacera también dejó dos personas heridas que viajaban en la unidad.

Una pasajera sufrió lesiones por impacto de bala y fue evacuada a un establecimiento de salud, donde permanece bajo observación médica.

En tanto, otro pasajero presentó cortes en la espalda ocasionados por los vidrios rotos tras los disparos. El herido recibió atención médica para retirar los fragmentos de cristal.

Policía investiga el crimen

De acuerdo con la información preliminar, el atacante escapó inmediatamente después del atentado.

Agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de Criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no han informado sobre la identidad del autor del ataque ni sobre posibles detenidos.

Ola de violencia afecta al transporte público

Este nuevo crimen se suma a otros hechos de violencia registrados contra trabajadores del transporte en Lima Metropolitana.

Fuentes policiales manejan como una de las hipótesis la extorsión contra empresas de transporte, una modalidad delictiva que en los últimos meses ha generado preocupación entre conductores y usuarios.

Transportistas y vecinos de la zona expresaron su preocupación por el incremento de los ataques y pidieron reforzar la seguridad en las calles.