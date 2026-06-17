Un hombre identificado como Carlos Alfredo Vargas Sulca, de 35 años, murió tras ser atacado a balazos en la cuadra 7 del jirón Amazonas, en la zona de Barrios Altos, Cercado de Lima.

El crimen ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada de este martes, cuando la víctima se encontraba sentada en una vereda y fue interceptada por un sujeto que abrió fuego en reiteradas ocasiones.

Según información policial a la que accedió América Noticias, el atacante disparó nueve veces antes de huir del lugar.

Vecinos alertaron a las autoridades

Los residentes de la zona dieron aviso a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron minutos después para acordonar la escena y preservar las evidencias.

Posteriormente, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento del cadáver.

Las autoridades confirmaron que las heridas provocadas por los proyectiles ocasionaron la muerte inmediata del hombre.

Depincri Cercado de Lima asumió las investigaciones

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias y el móvil del homicidio.

Como parte de las diligencias, los agentes recogen testimonios y analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas por la municipalidad y establecimientos privados de la zona.

La Policía informó que la víctima registraba antecedentes por presuntos delitos relacionados con faltas contra la tranquilidad pública, salud pública y microcomercialización de drogas.

Sin embargo, las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y no han establecido una hipótesis definitiva sobre el móvil del crimen.

Familiares y vecinos expresan preocupación

Tras el asesinato, familiares de la víctima expresaron su consternación por el hecho ocurrido en plena vía pública.

Asimismo, vecinos de Barrios Altos solicitaron mayor presencia policial y reforzar el patrullaje integrado en el sector para prevenir nuevos episodios de violencia.

La Policía mantiene bajo reserva los avances de la investigación para identificar y capturar al autor del ataque.