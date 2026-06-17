Un hombre identificado como Carlos Alfredo Vargas Sulca, de 35 años, murió tras ser atacado a balazos en la cuadra 7 del jirón Amazonas, en la zona de Barrios Altos, Cercado de Lima.
El crimen ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada de este martes, cuando la víctima se encontraba sentada en una vereda y fue interceptada por un sujeto que abrió fuego en reiteradas ocasiones.
Según información policial a la que accedió América Noticias, el atacante disparó nueve veces antes de huir del lugar.
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Vecinos alertaron a las autoridades
Los residentes de la zona dieron aviso a las autoridades tras escuchar las detonaciones.
Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron minutos después para acordonar la escena y preservar las evidencias.
Posteriormente, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes y procedieron con el levantamiento del cadáver.
Las autoridades confirmaron que las heridas provocadas por los proyectiles ocasionaron la muerte inmediata del hombre.
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Depincri Cercado de Lima asumió las investigaciones
El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias y el móvil del homicidio.
Como parte de las diligencias, los agentes recogen testimonios y analizan las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas por la municipalidad y establecimientos privados de la zona.
La Policía informó que la víctima registraba antecedentes por presuntos delitos relacionados con faltas contra la tranquilidad pública, salud pública y microcomercialización de drogas.
Sin embargo, las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y no han establecido una hipótesis definitiva sobre el móvil del crimen.
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Familiares y vecinos expresan preocupación
Tras el asesinato, familiares de la víctima expresaron su consternación por el hecho ocurrido en plena vía pública.
Asimismo, vecinos de Barrios Altos solicitaron mayor presencia policial y reforzar el patrullaje integrado en el sector para prevenir nuevos episodios de violencia.
La Policía mantiene bajo reserva los avances de la investigación para identificar y capturar al autor del ataque.