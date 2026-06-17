Presuntos extorsionadores incendiaron una cúster de transporte público que se encontraba estacionada frente a la vivienda de sus propietarios, en la intersección de las avenidas Bocanegra y Pacasmayo, en la provincia constitucional del Callao.

El atentado quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, a las que tuvo acceso RPP, se observa a un sujeto vestido de negro y con casco acercarse a la unidad estacionada. Segundos después, le arroja un líquido, presuntamente combustible, y provoca el incendio antes de huir del lugar.

Lee aquí: ATU inició pruebas de nueva tarjeta interoperable en diversos buses de transporte público

Instantes después, un segundo sujeto llegó a bordo de una motocicleta para recoger a su cómplice. Tras concretar el ataque, ambos escaparon con dirección a la avenida Los Dominicos.

La propietaria de la unidad se encontraba cenando en los exteriores de su vivienda cuando se produjo el ataque. Según relató, intentó enfrentar a los delincuentes e incluso les lanzó piedras para impedir que concretaran el atentado; sin embargo, no logró evitar que incendiaran el vehículo.

La unidad afectada pertenece a la empresa de transportes H & R, conocida como Holrex, que presta servicio en la ruta que conecta el Callao con el distrito de San Martín de Porres.

La propietaria de la cúster señaló que la empresa viene siendo objeto de amenazas por parte de presuntas bandas de extorsionadores, por lo que considera que el atentado estaría relacionado con estos actos intimidatorios.

Visiblemente afectada, la mujer lamentó la pérdida de la unidad, ya que dependía de ella para cubrir los gastos y necesidades de su hogar.